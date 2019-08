Mann mit Becher verletzt und blutüberströmt zurück gelassen worden

Der 33-Jährige aus dem Bezirk Perg machte sich in der Nacht auf Sonntag, nach einem Zeltfestbesuch in Waldhausen im Strudengau, auf den Weg zur Trafik im Ortszentrum. Der Mann wollte dort noch Zigaretten kaufen. Burschen, die in einem Lokal in der Nähe waren, dürften den Zeltfestbesucher angerempelt und angepöbelt haben. Einer von ihnen schlug den 33-Jährigen mit einem Bierkrug beziehungsweise Plastikbecher ins Gesicht und dieser stürzte auf den Boden und blieb blutüberströmt liegen. Passanten verständigten die Rettung und die Polizei.

Eine Beschreibung des Täters: Mann, etwa 25 Jahre alt, ein Piercing an der Augenbraue, dunkel Haare und etwa 170 cm groß.

Hinweise zum Täter, die natürlich vertraulich behandelt werden, bitte an die PI Grein unter der Nummer: 059 133 4323.

