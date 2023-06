"Man muss bei den Menschen in den Gemeinden sein"

Nach 25 Jahren geht Wilbirg Mitterlehner als dienstälteste unter allen Bezirkshauptmännern und -frauen des Landes mit Ende des Monats in den Ruhestand. Am 1. Jänner 1998 übernahm sie das Amt als erste Frau in Oberösterreich und als zweite in Österreich. Dazwischen hat sie den Bezirk geprägt. Denn an Elan, Optimismus und Willenskraft fehlte es der in Schönegg geborenen St. Martinerin nie.