„Mama lernt Deutsch“: Perger Volksschule wird auch für Mütter geöffnet

Eine Initiative in Sachen Integration und Spracherwerb von Zugewanderten setzt diesen Herbst der Sozialausschuss der Stadtgemeinde Perg. Ab sofort können Frauen und Mädchen mehr oder weniger gratis (zehn Euro pro Jahr) den Sprachkurs „Mama lernt Deutsch“ in Anspruch nehmen.

Vorangetrieben wurde das Projekt durch den neu formierten Sozialausschuss. Dessen Obmann David Lindinger (FPÖ) holte hierfür das Regionale Kompetenzzentrum für Integration (ReKI) in Person von Justine Kirchner in den Ausschuss. „Sie hat es verstanden, den Ausschuss schnell von den Vorteilen für die Stadt Perg zu überzeugen und so werden wir das Projekt noch in diesem Herbst umsetzen“, sagt Lindinger.

Die Kursleitung wird Helga Davy übernehmen. Sie ist in Perg Gemeinderätin der Grünen und ebenfalls Mitglied im Sozialausschuss der Stadtgemeinde. „Durch das Erlernen der Sprache, wird ein Anschluss an die Gesellschaft erst möglich. Die Sprache ist der Schlüssel zur Integration“, so Lindinger. Das unterstreicht auch Helga Davy, die seit einigen Jahren selbst Deutschkurse leitet: „Für ein funktionierendes Zusammenleben ist das gegenseitige Verstehen unumgänglich.“ Im Mittelpunkt der Kurse steht neben dem "Deutsch lernen" an sich auch der Kontakt zwischen Eltern und Schule. Zusätzliche integrative Bildungsmodule informieren über das Schul- und Bildungssystem, über Erziehungsfragen, den Umgang mit Ämtern und Behörden, aber auch über Gesundheit und Menschenrechte. Streben nach Unabhängigkeit Weil das Beherrschen der Sprache hilft, im Heimatland erworbene Qualifikationen besser einzusetzen, sollen speziell Frauen in ihrem Bestreben nach Unabhängigkeit bestmöglich unterstützt werden. Dies ist laut den Initiatoren auch ein Grund, warum der Unterricht in der Volksschule Perg stattfindet – eine den Müttern vertraute Umgebung, die Schwellenängste abzubauen hilft. Gestartet werden diese maßgeschneiderten Kurse im Oktober. Einmal pro Woche finden dann bis Juni je zwei Unterrichtseinheiten statt. Bei Bedarf soll während der Kurse auch eine Kinderbetreuung eingerichtet werden.

Ein Informationsabend findet diese Woche am Donnerstag um 18 Uhr in der Volksschule Perg statt. Hier sind Anmeldungen ebenso möglich wie telefonisch bei ReKI unter 0732/66117142.