Mairhofer ist Hofkirchens neuer Bürgermeister

Die Gemeinde Hofkirchen hat einen neuen Bürgermeister: Beim Wahlgang am Sonntag entfielen 687 der 932 gültigen Stimmen auf Martin Mairhofer. Mit 73,7 Prozent konnte er das Rennen um das Amt des Bürgermeisters bereits im ersten Wahlgang für sich entscheiden. Nachdem der bisherige Bürgermeister Martin Raab (ÖVP) sein Amt am 31. Oktober 2024 aus gesundheitlichen Gründen zurückgelegt hat, kam es in Hofkirchen zur Neuwahl des Bürgermeisteramtes. "Martin Mairhofer steht für jene Werte und Fähigkeiten, die für Lebensqualität und Zusammenhalt in der Region so entscheidend sind: Bodenständigkeit, Heimatverbundenheit, wirtschaftlicher Sachverstand und ehrenamtliches Engagement", gratulierte Landeshauptmann Thomas Stelzer. Martin Mairhofer, der auch Obmann der Bezirksbauernkammer ist, hat bereits seit mehr als einem Jahr die Gemeinde offiziell nach außen vertreten.

