Mai-Aufmarsch im Zeichen von EU und Donaubrücke

PERG. Die größte Mai-Kundgebung des Mühlviertels ging gestern auf dem Perger Hauptplatz über die Bühne.

Ein "roter" Perger Hauptplatz Bild: (lebe)

Sämtliche Sitzplätze waren besetzt, als gestern Vormittag die Sozialdemokratie des Bezirks Perg auf dem Hauptplatz der Bezirkshauptstadt ihre Kundgebung zum "Tag der Arbeit" abhielt. Festredner war der langjährige EU-Parlamentarier Josef Weidenholzer. Er konstatierte eine allgemeine, diffuse Angst, die sich in der Gesellschaft breitmache, obwohl der Wohlstand so hoch sei wie noch nie. Diese Angst habe laut Weidenholzer den Nährboden für eine politische Krise geschaffen, die mit den 1930er-Jahren vergleichbar sei: "Verantwortungslose Politiker machen ihr schmutziges Geschäft mit der Angst." Eine starke Sozialdemokratie sei wichtiger denn je. Dazu müsse die Partei auch an sich selbst arbeiten: "Wir dürfen uns nicht treiben lassen, sondern müssen selbst Initiativen setzen."

Neben der Europa- und Bundespolitik – SP-Bezirksvorsitzender Erich Wahl ging dabei vor allem mit der FPÖ hart ins Gericht – kamen aber auch Themen aus der Region zur Sprache. Etwa die Notwendigkeit, die Donaubrücke Mauthausen rascher umzusetzen, als dies bisher geplant sei. Zu diesem Zweck wurden auch Unterstützungserklärungen für den Verein "DoNeuBrücke" gesammelt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema