Mahlzeiten für alle Kinder ermöglicht

Die Fertigstellung des Hypermarkts in Perg nahm Johannes Holzleitner, Geschäftsführer von Interspar Österreich, zum Anlass, um gemeinsam mit Standortleiterin Bianka Gaggl eine Spende in Höhe von 5000 Euro an die Volksschule Perg zu überreichen. Mit der Summe soll Kindern aus finanziell benachteiligten Familien die Teilnahme am Mittagstisch und an der Nachmittagsbetreuung sowie an Schulveranstaltungen ermöglicht werden.

"Immer wieder erlebe ich, dass Eltern von unerwarteten Härtefällen getroffen werden. So kann es kommen, dass die Ausgaben für den Mittagstisch oder die Nachmittagsbetreuung der Kinder schlicht und einfach nicht mehr leistbar sind", sagt die Schulleiterin der Volksschule Perg, Andrea Starzer. Dank der finanziellen Unterstützung von Interspar könne die Schule diesen Familien gezielt unter die Arme greifen. Darüber hinaus werden diesen Kindern durch die Spende kostenpflichtige Veranstaltungen wie etwa Wandertage, Exkursionen oder Landschulwochen ermöglicht.