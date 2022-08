Magnolienbaum am Perger Hauptplatz "geköpft": Polizei ermittelt

30 Jahre lang zierte ein prächtiger Magnolienbaum das Perger Stadtzentrum. Nun ist nur mehr sein Rumpf übrig. Am Samstagmorgen fehlten ihm plötzlich vier dicke Äste, sie lagen verteilt auf der Grünfläche neben dem Einhorn-Wahrzeichen. Ein Unbekannter hatte den prächtigen Baum in der Nacht, zwischen ein und sechs Uhr, angesägt. Dadurch seien die Äste heruntergebrochen, so die Polizei. Der Täter, der vermutlich mit einer Akku-Säge am Werk war, verursachte einen Schaden in fünfstelliger Höhe. Die Polizeiinspektion in Perg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4320-100.

Mehr Bilder: