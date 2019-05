Magisches Wochenende auf der Burg Reichenstein

Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor, Slytherin – schon beim Eintreten in die magische Welt des Harry Potter-Universums auf der Burg Reichenstein durften die Besucher am vergangenen Wochenende auswählen, für welches der vier Häuser sie Punkte sammeln wollen. Das vielfältige Angebot an Spielen und Rätseln sowie die Speisen und Getränke zu absolut familienfreundlichen Preisen ließen viele Besucherinnen und Besucher ganztägig innerhalb der Burgmauern verweilen. Die Erwachsenen konnten das Potter-eigene Butterbier nach Originalrezept verkosten, während die Kleinen im Kinderzelt beim kreativen Basteln und Gestalten zugange waren.

Horcrux, Quiddich, Zaubertrank

Auf der Suche nach den Horcrux (Zauberobjekten), die über das ganze Gelände verteilt waren, winkten attraktive Preise wie Zauberstäbe, Farbwechseltassen und exklusive Sammlerfiguren. Bei den Workshops konnten Groß und Klein die Zubereitung von Zaubertränken erlernen. Für die Teilnahme an diesen „Unterrichtseinheiten“ gab es liebevoll gestaltete Zeugnisse, welche zusammen mit den Preisen feierlich auf der Bühne verliehen wurden. Das Quiddich-Team gab Einführungen in das magische Spiel mit Zauberstab, Ball und Ringtoren. Beim elektronischen „Escape the Room“ konnte man seine Fähigkeit unter Beweis stellen, durch Lösen diverser Rätsel innerhalb einer vorgegebenen Zeit aus einem abgeschlossenen Raum zu entkommen. Die United Steps Crew begeisterte mit zwei Darbietungen ihrer exklusiven Harry Potter – Choreografie inklusive beeindruckender Salti und Schraubensprüngen auf der Freiluftbühne der Burg. Eine große Zahl an Verkaufsständen bot ein mannigfaltiges Angebot, vom Glitzerlikör über schwebende Zauberstäbe bis hin zur Harry Potter-Brille fand sich alles was das Fan-Herz begehrt. Zauberer Maguel sorgte mit Karten- und Würfeltricks für Unterhaltung. Zahlreiche Cosplayer trugen mit ihren fantasievollen Verkleidungen zum speziellen Flair der Veranstaltung bei. Samstagabend wurde bei der AfterCon-Party zu den Klängen von DJ Uruk Hai kräftig gefeiert.

Veranstalter Markus Stricker zeigte sich zufrieden: „Wir hatten natürlich großes Glück mit dem Wetter. Es freut mich sehr dass es den Besucherinnen und Besuchern Spaß gemacht hat und vor allem dass so viele Kinder dabei waren. Denn unser besonderes Augenmerk lag auf einer attraktiven Preisgestaltung, damit Familien auch wirklich entspannt lange dableiben können.“ Ein Teil vom Reinerlös der Veranstaltung geht als Spende an den Sozialmarkt Hagenberg.

Markus Stricker und sein Team arbeiten schon am nächsten Event: „Im Herbst wird es wieder eine MiniCon in der Bruckmühle in Pregarten geben. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren.“ Nähere Informationen hierzu bekommt man in „Gundi´s Tick Oh Thek“ in Pregarten und unter gundistickohthek@gmail.com.