Magisches Fantasy-Wochenende auf Burg Reichenstein

Das Mühlviertel Mini Con Team von „Gundi´s Tick oh Thek“ lädt am 25. und 26.Mai alle Fantasy-Begeisterten zu einem magischen Wochenende eines Zauberlehrlings auf der Burg Reichenstein ein. Ganz wie in den Harry-Potter-Romanen werden die Besucher die „Häuser“ aufgeteilt und können bei den verschiedensten Aufgaben Punkte für das eigene Haus sammeln. Auf das Gewinnerhaus wartet eine Überraschung. Bei der Suche nach den „Horcrux“ (Zauberobjekten), die über das gesamte Gelände verteilt sind, winken attraktive Preise.

Muggle Quidditch – und Kidditch-Turniere laden Groß und Klein zum Mitmachen ein. Neben diversen Darbietungen - etwa von der United Steps Crew mit ihrer Harry Potter Choreografie - ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: von süßen bis hin zu warmen Speisen ist für alle etwas dabei. Es warten spezielle Getränke von Beerenweine Österreich sowie das allseits bekannte Butterbier auf ihre Verkostung. Samstag abend wird bei der After Con Party gemeinsam magisch gefeiert.

Kontakt: office.muehlviertelminicon@gmail.com