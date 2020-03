Plexiglasscheiben mit einem Maß von zwei mal einem Meter waren in den vergangenen Tagen der Verkaufshit vieler Glasereien im Mühlviertel. Etliche Lebensmittelmärkte in der Region haben diese Tafeln in ihrem Kassenbereich zum Schutz der hier tätigen Kassierinnen montieren lassen. So etwa im Strasser Markt in Perg.