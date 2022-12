Märchenadvent im tiefen Schnee auf der Hirschalm

Der Jagdmärchenpark Hirschalm verbreitet in den Wochen vor Weihnachten einen besonderen Zauber. Noch dazu, wenn sich, so wie heuer, die Landschaft im schneeweißen Winterkleid präsentiert. Es könnte keinen besseren Zeitpunkt geben für ein Adventabenteuer in freier Natur.

Genau das bietet an den Adventsamstagen der Märchenadvent rund um das Ausflugsziel im Mühlviertel: Da lauschen Kinder der Weihnachtsfabel der Tiere in der Märchenhöhle oder stapfen bei der Zwergenweihnacht von einer Station zur nächsten. Ein Abstecher zu den Rentieren sowie der finnischen Lappenhütte mit offener Feuerstelle und einem originalen Rentierschlitten bringt auch die Erwachsenen in Weihnachtsstimmung. Eine Hirschfütterung am Gatter ist eine bleibende Erinnerung. Nach der Winterwanderung kann man sich im Märchenwirtshaus stärken oder als krönenden Abschluss eine romantische Pferdeschlitten- oder Kutschenfahrt unternehmen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper