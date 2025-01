Männerchor sang jenseits der Grenze für guten Zweck

Der Männerchor Pregarten in der Kirche "Maria vom Guten Rat" im tschechischen Buchers

Mit einem besinnlichen Konzert füllten Musikschaffende aus dem Bezirk Freistadt die römisch-katholische Wallfahrtskirche "Maria vom guten Rat" in Buchers nahe der österreichisch-tschechischen Grenze mit beeindruckenden Klängen. Mitwirkende waren der Männerchor Pregarten unter der Leitung von Monika Ruspeckhofer, die Pregartner Weisenbläser unter der Leitung von Johann Aichinger aus Pregarten sowie Ensembles des Musikschulwesens aus Freistadt. Mehr als 100 Besucher ließen sich den musikalischen weihnachtlichen Genuss in der erweiterten Sakristei nicht entgehen. Der Reinerlös wird vom Heimatverein für in die Restaurierung der Kirche verwendet.

Der Ort Buchers war Mitte des 19. Jahrhunderts ein Ort mit etwa 1900 deutschsprachigen Einwohnern. Nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 wurden viele Menschen vertrieben. Die Häuser waren dem Verfall preisgegeben oder wurden zerstört. Auch die Kirche nahm erheblichen Schaden: 1999 stürzte der Kirchturm ein.

2018 wurde das Projekt "Kirche neu" gestartet. Die Kosten dafür betragen rund drei Millionen Euro. Der von Erich Altmann gegründete Bucherser-Heimatverein organisiert pro Jahr diverse Veranstaltungen wie Kirtage und Konzerte, um die Finanzen für die Sanierung aufzustellen.

