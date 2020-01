Luftenbergs Start in das neue Jahr

Bereits am Nachmittag wurden bei einem Tag der offenen Tür am Gemeindeamt aktuelle Gemeindeprojekte sowie Exponate der Schulkinder vorgestellt. Ein Auftritt der Theater- und Flötenkinder ergänzte das Nachmittagsprogramm.

Am Abend verlagerte sich das Geschehen in das Forum Luftenberg mit einer Vorstellung örtlicher Nahversorger und des "Wirtschaftsfördervereins 4222" sowie einem Gespräch mit Doris Margreiter, Spitzenkandidatin des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Oberösterreich für die anstehende Wirtschaftskammer-Wahl. Unter den Ausstellern war auch Stefanie Höflinger, die im Dezember die von Kennern höchst respektierte Weinhandlung von Hannes Hackl in Statzing übernommen hat und einige Kostproben aus ihrem Sortiment mit in das Veranstaltungszentrum genommen hatte. Ein weiterer Programmpunkt war die Verleihung des Sport- und Kulturförderpreises der Gemeinde an die Sektion Fußball der ASKÖ Luftenberg.