Luftenberger Volkspartei wählte Gerald Rubmer zum Obmann

Als Spitzenkandidat hatte Gerald Rubmer die Volkspartei bei der Gemeinderatswahl im vergangenen Herbst angeführt und dabei ein zusätzliches Mandat im Gemeinderat erreicht. Am Montag wurde der Unternehmer beim Gemeindeparteitag auch zum Obmann der Ortspartei im Bezirk Perg gewählt – und zwar einstimmig. „Ich freue mich, dass ich die Arbeit für Luftenberg mit einem starken Team fortführen darf. Wir haben in den vergangenen Jahren viel voranbringen können “, sagt Gerald Rubmer. „Es geht aber vor allem darum, dass wir uns darauf nicht ausruhen, sondern weiter für Luftenberg arbeiten.“ Die Volkspartei habe sich vorgenommen, ein Mehr an Miteinander und Füreinander in die Gemeindearbeit einzubringen. Inhaltlich wolle man unter anderem das Thema Einsamkeit im Alter noch stärker angehen. „Es soll sich bei uns niemand vor dem Altwerden fürchten.“

„Ob Politik geschätzt und respektiert wird, hat viel mit Persönlichkeiten in der Politik zu tun. Gerald Rubmer setzt sich seit Jahren mit enormen Einsatz und Leidenschaft für Luftenberg ein. Mit ihm und seinem Team ist das Bestmögliche für Luftenberg machbar“, gratulierte auch der VP-Beziksparteiobmann LAbg. Bgm. Anton Froschauer dem neuen Gemeindeparteiobmann zur Wahl.