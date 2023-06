Luftenberg: Frau mit E-Bike tödlich verunglückt

Gegen 17.30 Uhr war die Radfahrerin am Sonntag auf einem Güterweg im Bereich des Schneebergstüberls unterwegs, als sie auf einem abfallenden Straßenstück in einer Rechtskurve vom Weg abkam. Dabei dürfte die 57-Jährige aus St. Georgen an der Gusen kopfüber über das E-Bike geschleudert worden sein. Ein Nachkommender fand die Frau, versuchte noch zu helfen und verständigte die Einsatzkräfte, sagt eine Sprecherin der Landespolizeidirektion. Für die Frau, die einen Fahrradhelm getragen hatte, kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle.

