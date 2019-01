Luftenberg eröffnete das neue Jahr mit Kunstund Sport-Action

LUFTENBERG. Unter dem Motto „Bewegtes Luftenberg“ stand am Montag der Neujahrsempfang der westlichsten Gemeinde im Bezirk Perg.

Erster Träger des Luftenberger Kultur- und Sportförderpreises ist die Judo-Sektion der Askö Luftenberg Bild: privat

Bereits am Nachmittag konnten sich die Besucher am Marktgemeindeamt bei Kaffee und Kuchen über die Aktivitäten und Projekte der Gemeinde aus dem vergangenen Jahr informieren. Viele Blicke zog die Fotoausstellung „Blühende Straßen“ auf sich: Dieses gemeinsames Projekt der Gemeinde mit den Schulen ist noch bis Ende Februar zu den Öffnungszeiten am Marktgemeindeamt zu besichtigen. Die Fotos können auch käuflich erworben werden – ein Teilbetrag kommt den Schulen zu Gute.

Eine weitere Ausstellung widmete sich Werken von Schülerinnen und Schülern der NMS Luftenberg aus dem Fach „Kreatives Gestalten“. Zudem überzeugte die Luftenbergerin Andrea Stögmüller mit Kreationen aus echter Handarbeit aus ihrer „FORST“-Werkstatt.

Die Abendveranstaltung des Neujahrsempfang fand heuer erstmals im neuen Veranstaltungszentrum „Forum Luftenberg“ statt. Zahlreiche Gäste ließen sich die Chance nicht entgehen, mit der Gemeindepolitik auf das neue Jahr anzustoßen. In der Eröffnungsrede unternahm Bürgermeisterin Hilde Prandner einen Streifzug zu den wichtigsten Projekten der Gemeinde aus dem vergangenen Jahr. Dazu zählten im April die Eröffnung des Veranstaltungszentrums „Forum Luftenberg“. Der Kindergarten „LUKI“ wurde ausgebaut und um zwei Gruppen erweitert.

Weitere Punkte waren der Hochwasserschutz für Abwinden, der trotz vieler Herausforderungen termingerecht mit Jahresende 2018 fertiggestellt wurde sowie die Sicherung der hausärztlichen Versorgung.

Hauptgründe für die Beliebtheit Luftenbergs als Wohngemeinde sind laut Prandner neben der unmittelbaren Nähe zur Landeshauptstadt, eine ausgezeichnete Infrastruktur sowie ein vielfältiges Kultur- Sport und Freizeitangebot: „Vieles davon wäre ohne unsere Vereine und Ehrenamtliche gar nicht möglich – sie alle leisten einen großen Beitrag für Luftenberg.“

Daher hat der Gemeinderat auf Empfehlung des Kultur- und Sportausschusses, im Vorjahr den Kultur- und Sportförderpreis ins Leben gerufen. Dieser soll jene Menschen auszuzeichnen, die einen wichtigen Beitrag für Luftenberg leisten. Prandner: „Mit dem Preis wollen wir Danke sagen für das reihhaltige ehrenamtliche Engagement!“

Erster Träger des Kultur- und Sportförderpreises ist Herbert Dansachmüller, Leiter der erfolgreichen Sektion Judo der ASKÖ Luftenberg. Er erhielt von Bürgermeisterin Prandner und Vizebürgermeister Patrick Kurz den Preis überreicht. Welch gute Arbeit bei den Judosportlern geleistet wird, unterstrich zum Abschluss des Empfangs eine actionreiche Vorführung der ASKÖ Sektion Judo, die tosenden Applaus der Besucher erntete.

