Lois Höller setzt in Fuglau zum nächsten Sieg an

Mit einigen Showrunden anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der bayerischen Speedway-Strecke des MSC Pocking hat Rallycrosser Alois Höller die kurze Sommerpause überbrückt. Am 2. und 3. September möchte der Götzendorfer im Kampf um den heimischen Staatsmeistertitel in Fuglau nachlegen. "Ich habe den Wagen so richtig mit der Handbremse in die Kurven geschmissen und die Drifts lange durchziehen können", lachte der Mühlviertler nach den Demorunden auf der Speedway-Bahn in Pocking nahe Passau.

Regulär fahren auf der Sandbahn Motorräder im Kreis. Alois Höller wurde vom Veranstalter als Ehrengast eingeladen und bot den Besuchern eine spektakuläre Show. Die Veranstaltung diente auch als Vorbereitung für den nächsten Meisterschaftslauf im Rallycross-Championat, das abermals in der Waldviertler MJP-Arena nahe Horn stattfinden wird. Mit dem Sieg beim letzten Rennen im Juli brachte sich der Rubble-Master-Pilot selbst wieder zurück ins Rennen um den Titel in der Staatsmeisterschaft. Nun soll der nächste Triumph her.

