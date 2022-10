Lkw verlor tonnenweise Mais

Ein Lkw hatte auf der Fahrt durch einen Kreisverkehr im Gemeindegebiet von Bad Leonfelden rund drei bis vier Tonnen Trockenmais verloren. Die Heckklappe des Sattelanhängers, gelenkt von einem 23-jährigen Linzer, dürfte sich während der Fahrt geöffnet haben, unzählige Körner landeten auf der Fahrbahn. Die Straßenmeisterei und weitere Helfer führten die Fahrbahnreinigung durch. Der Kreisverkehr war etwa eine Stunde erschwert passierbar, teilte die Polizei am Abend mit.

Zu einem ähnlichen Vorfall war es vor einigen Wochen in Hörsching gekommen. Anfang Oktober hatte ein Lastwagen größere Mengen an Kürbiskernen verloren, zwei Straßen verwandelten sich durch den ungewöhnlichen Belag in eine Art Rutschbahn.