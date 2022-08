Kollision mit Lkw: 17-Jähriger verletzt

Am Dienstagmorgen fuhr ein 30-jähriger, tschechischer Staatsbürger mit einem Sattelzug auf der L126 in Richtung Zwettl an der Rodl. In Bad Leonfelden geriet der Lkw in einer starken Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte den vorbeifahrenden Klein-Lkw. Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt lenkte das Fahrzeug. Zwei Arbeitskollegen von diesem, ein 24-Jähriger auf dem Beifahrersitz und ein 17-Jähriger auf der Rückbank, befanden sich ebenfalls in dem Klein-Lkw. Der 17-jährige Mitfahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Er wurde ins LKH Freistadt zur Untersuchung gebracht. Obwohl der Klein-Lkw auf der linken Seite erheblich beschädigt worden war, konnten beide Fahrzeuge nach der Unfallaufnahme die Fahr fortsetzten.