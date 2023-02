LKW rutschte in Gleisbereich der Donauuferbahn

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Weil ein LKW in einen Straßengraben unmittelbar neben der Donauuferbahn gerutscht war, musste am Freitagabend die Feuerwehr Saxen zu einer Fahrzeugbergung ausrücken. Der Lastwagen war kurz vor 20 Uhr im Bahnhofbereich von Saxen stecken geblieben und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Nach den Absicherungsmaßnahmen durch die Feuerwehr erfolgte eine Meldung an die ÖBB-Einsatzleitung. Diese nahm vor Ort eine Lagebeurteilung vor und erteilte dann die Freigabe an die Feuerwehr, den LKW aus dem Bahngraben zu schleppen. Die Feuerwehr Saxen war bei der Fahrzeugbergung mit 20 Mann im Einsatz.