Lkw-Lenker bei Auffahrunfall mit Pkw schwer verletzt

Der 25-jährige Lkw-Lenker fuhr gegen 7 Uhr auf der B38 von Niederösterreich kommend in Richtung Freistadt. Direkt hinter ihm war eine 32-jährige Autofahrerin unterwegs. In der Ortschaft Rosenhof (Gemeinde Sandl) kam es zu einem Auffahrunfall. Laut Lenkerin hatte der Lkw vor ihr aus bislang unbekannten Gründen abgebremst. Sie konnte den Aufprall nicht mehr verhindern, gab sie bei der Polizei an.

Der Lastwagen-Lenker wurde schwer, die Autolenkerin unbestimmten Grades verletzt. Beide wurden mit dem Roten Kreuz ins Krankenhaus Freistadt gebracht. Ob eine Alkoholisierung vorlag, konnte nicht erhoben werden, da aufgrund der Verletzungen kein Alkotest mit dem 25-Jährigen durchgeführt werden konnte.