Lkw blieb in Bäumen hängen: Lenker verletzt

Ein 55-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr heute gegen 12:15 Uhr mit einem Lkw im Gemeindegebiet von Grein auf der regennassen B119 Richtung Grein. In einer Rechtskurve im Ortschaftsbereich Panholz kam er ins Schleudern, geriet auf das rechte Straßenbankett und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr er in das angrenzende Waldstück, wo er letztendlich in den großen Fichtenbäumen hängen blieb bzw. zum Stillstand kam. Durch das Hängenbleiben in den Bäumen wurde ein weiteres Abrutschen des Lkw bei der dort stark abschüssigen Hanglage verhindert. Der 55-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landesklinikum Amstetten gebracht.