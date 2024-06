Lions luden zum 20. Mal zum "Tag mit Freunden"

ROHRBACH-BERG. Seit 1997 veranstaltet der Rohrbacher Lions Club beinahe jährlich einen Tag für Menschen, die es nicht immer so leicht im Leben haben. 21 Menschen mit besonderen Bedürfnissen aus dem Bezirk Rohrbach waren mit dabei, als 26 Lions zum Jubiläumsausflug auf den Pöstlingberg luden. Die Fahrt mit der Mühlkreisbahn, der musikalische Empfang von Lions-Mitglied Harald Haselmayr mit Gattin Evelyn und den mitgereisten Musikern, das "Zwergerlschneuzen", die aufregende Fahrt mit dem "Feuer speienden" Drachen der Grottenbahn und viele Erinnerungsfotos mit den Zwergen am Linzer Hausberg beeindruckten die Ausflügler.

Der Nachmittag stand ganz im Zeichen gemeinsamen Spielens, Bastelns, Musizierens, Tanzens, Kegelns und Speisens. Rollifahrer Jakob Koll aus St. Peter am Wimberg meldete sich spontan zu Wort: "Tausend Dank für den schönen Tag, das tolle Essen und alles, was ihr uns ermöglicht habt. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr."

Die Lions-Organisatoren Georg Klecatsky und Hubert Eisner freuten sich über die positiven Rückmeldungen: "Der Tag mit Freunden prägt uns Lions und unsere Freunde. Wir können an diesem Tag viel geben und bekommen sehr viel an Emotionen und Freude zurück. Hubert und ich arbeiten bereits an einer Neuauflage für 2025."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper