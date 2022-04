Lions Club Perg feierte fünf Jahrzehnte Hilfsbereitschaft

Auf diese Erfolgsgeschichte wurde am Samstag bei der 50-Jahr-Feier des Clubs im Perger Veranstaltungszentrum „Die Turnhalle“ ausführlich zurückgeblickt.

Clubpräsident Alfred Hrusca durfte unter den 150 Gästen zahlreiche hochrangige Lions-Repräsentanten wie Past-Districtgovernor Willi Himmel aus Graz sowie Bürgermeister LAbg. Toni Froschauer und den Perger Bezirkshauptmann Werner Kreisl willkommen heißen. In den von Moderatorin Elisabeth Keplinger-Radler geführten Interviews kam immer wieder zum Vorschein, dass es den Lions vor allem auf eine rasche, persönliche und unbürokratische Hilfe für in Not geratene Menschen ankomme. Hrusca: „Lions brauchen Menschen, die anpacken; keine Nadelträger. Das wollen wir auch in Zukunft so halten. Zumal es nicht an Situationen mangelt, in denen unsere Hilfe gefragt ist.“ Dies hätten viele Clubs aktuell auch anlässlich des Krieges in der Ukraine unter Beweis gestellt.

Ganz auf die Region Perg konzentriert ist hingegen eine Unterstützung, die der jubilierende Club anlässlich des Festabends auf den Weg brachte: So wird ein mit 15.000 Euro dotierter Fonds für die Volksschulen im Bezirk eingerichtet, um sicherzustellen, dass auch Kinder aus finanziell benachteiligten Familien an Schulveranstaltungen teilnehmen können. Stellvertretend für die Volksschulen nahm Gerhard Huber von der Bildungsdirektion Mühlviertel diese Lions-Spende in Empfang.

Nicht komplett wäre ein Jubiläumsfest ohne Ehrung verdienter Clubmitglieder. So erhielten Alfred Brandner, Ernst Grüll und Gerhard Strasser einen „President Appreciation Award“. Mit dem „Melvin Jones Fellowship Award“ wurden Josef Brabenetz, Erwin Gattringer, Karl Grasserbauer, Lothar Grubich, Heinrich Hochstöger und Anton Karner bedacht. Noch eine Etage höher in die Etage möglicher Lions-Auszeichnungen griff Willi Himmel bei zwei Ehrungen für Alfred Hrusca und den langjährigen Club-Schatzmeister Helmut Bitzan: Sie erhielten einen „Progressive Melvin Jones Award“.