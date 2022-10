Linz-Marathon: Handbiker fahren am Sonntag unter Ascendor-Flagge

Österreichs Handbiker zeigten in den vergangenen Jahren weltweit Topleistungen. Vor allem Paralympics-Sieger Walter Ablinger aus Rainbach bei Schärding und Europameister Thomas Frühwirth aus der Steiermark. Um allen Athleten mit körperlicher Beeinträchtigung eine große sportliche Bühne in der Landeshauptstadt zu geben, ist Ascendor heuer wieder Hauptsponsor des „Ascendor Handbike-Halbmarathons“ beim 20. Linz Donau Marathon.

Das Familienunternehmen aus Niederwaldkirchen ist als Produzent von Liftanlagen international erfolgreich. „Es ist uns ein Anliegen, den Behindertensport zu unterstützen. Diese Leistungen können nicht hoch genug gewürdigt werden“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Maximilian Priglinger. Am Sonntag, 23. Oktober, werden viele Handbiker aus dem In- und Ausland 20,95 Kilometer quer durch Linz unterwegs sein. „Für uns ist es immer wieder faszinierend zu sehen, welche Spitzenleistungen Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung erbringen. Sie geben damit Menschen mit einem ähnlichen Schicksal große Hoffnung“, sagt Ascendor-Geschäftsführer Erwin Roither. Der Start für der Marathontag ist um 8 Uhr. Als erste Athleten jagen übermorgen die Handbiker in vollem Tempo über die Linzer Autobahnbrücke. Mit der Entwicklung und der Produktion von nachrüstbaren Liftanlagen ist das Mühlviertler Unternehmen Ascendor international erfolgreich.