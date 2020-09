Schon Mitte Juli hat Sabine Lindorfer von Reinhard Stadler die Obmannschaft für die WKO Urfahr-Umgebung übernommen. Bei der jüngsten Vorstandssitzung trat Lindorfer nun auch Stadlers Nachfolge an der Spitze des GUUTE-Vereins an. Als erste "Amtshandlung" durfte sie ihrem Vorgänger die Ehrenmedaille der WKOÖ in Silber überreichen, mit der Stadler für sein Engagement um die Wirtschaft im Bezirk Urfahr-Umgebung ausgezeichnet wurde.