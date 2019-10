Lindner: „Das Land muss die Studien der Kabel-Befürworter ernst nehmen“

MÜHLVIERTEL. Mit einer Anfrage in der Landtagssitzung am Donnerstag will SP-Abgeordneter Michael Lindner neuen Schwung in die Debatte rund um eine Erdkabel-Lösung für den Lückenschluss im 110-kV-Stromnetz im Mühlviertel bringen. Seine Anfrage richtet sich an Landesrat Markus Achleitner (VP). „Wenn sich eine Bürgerinitiative die Mühe macht, selbst Fachleute zu engagieren, dann muss sie auch von der Landesregierung ernst genommen werden“, begründet Lindner seine mündliche Anfrage an den Energie-Landesrat bei der kommenden Landtagssitzung .

Unterschiedliche Studien

Die Anfrage bezieht sich auf die unterschiedlichen Expertenmeinungen, was die Mehrkosten für ein Erdkabel im Vergleich mit einer Freileitung betrifft. Die Anfrage im Wortlaut: „Der Kostennachteil einer Erdkabellösung ist keineswegs mit einem Faktor von 1 zu 3,2 anzusetzen, errechneten Professor Heinrich Brakelmann und Markus Pöller. Sie kommen in ihrem Gutachten zu dem Ergebnis, dass ein Erdkabel im Planungskorridor Mühlviertel nur um 18 Prozent teurer wäre als eine Freileitung und dabei weniger anfällig gegenüber Netzausfällen ist. Ab welchem Verhältnis Freileitungskosten zu Erdkabelkosten werden Sie als Eigentümervertreter der Energie AG für eine 110-kV-Leitung im Mühlviertel zwischen Rohrbach und Bad Leonfelden als Erdkabelleitung eintreten“? Lindner bezieht sich auf die Experten, die von der IG-Landschaftsschutz selbst zu Rate gezogen wurden. Seines erachtens werden diese Gutachten zu wenig gewürdigt.

Wie teuer ist ein Kabel wirklich?

Das Land beruft sich ja, wie berichtet, auf die Gutachten des Strom-Experten Lothar Fickert von der Technischen Universität Graz und die Wirtschaftsspezialisten des Institutes Ernst & Young. Laut Fickert sei ein Kabel ohne zusätzliche technische Maßnahmen – zum Beispiel Trenntransformatoren an den Kabelenden – im Netz physikalisch nicht umsetzbar. Dies treibe die Kosten in die Höhe. Ernst & Young berechnete, dass ein Kabel im Vergleich zur Freileitung mehr als das Dreifache kosten würde. Die Erdkabel-Befürworter von der IG Landschaftsschutz kritisieren stets, dass in diese Berechnung weder die Liegenschafts-Entwertung noch die volkswirtschaftlichen Kosten eingepreist seien.

„Keine Massenenteignung“

Die Anfrage wird zu Beginn der Landtagssitzung aufgerufen und ermöglicht Lindner zusätzlich zur Hauptfrage zwei Zusatzfragen. Die Vertreter aller Fraktionen können daraufhin weitere Zusatzfrage an Achleitner richten. Lindner sieht die Anfrage auch als „notwendigen Akt des Respekts“ für Mühlviertler Interessen: „Die von der Bürgerinitiative eingeschalteten Fachleute kommen zu völlig anderen Ergebnissen, als sie von Landesseite kommuniziert werden. Dieser Widerspruch muss aufgelöst werden. Dazu möchte ich mit der Anfrage in der Landtagssitzung aktiv beitragen“.

Auch inhaltlich positioniert sich Lindner: „Ich bin überzeugt, dass Massenenteignungen in Oberösterreich der falsche Weg sind.“