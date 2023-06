Lifthersteller: "Baugesetz bremst das Wachstum"

Ascendor produziert am neuen Standort in Neufelden nachrüstbare Liftanlagen.

Mit der Übersiedelung an den neuen Firmenstandort in Neufelden meldete der Liftbauer Ascendor auch ein neuerliches Umsatzwachstum. Dieses generiert das Unternehmen der Priglinger Holding zu einem Großteil im Ausland. In Österreich hemmen komplizierte Gesetze ein größeres Wachstum. "Die Umsatzsteigerung ist ausschließlich auf die hohe Exportquote von über 85 Prozent zurückzuführen.