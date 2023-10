Lieferant (33) ohne Führerschein verursachte Unfall in Unterweißenbach

Der 33-jährige Pakistani war Ende September im Gemeindegebiet von Unterweißenbach (Bezirk Freistadt) von der Fahrbahn abgekommen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Anstatt den Schaden zu melden, fuhr der Lenker einfach weiter.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich um einen Zusteller handeln könnte. Eine Annahme, die sich am Mittwoch bewahrheiten sollte. Die Polizei wurde in den frühen Morgenstunden in Pierbach (Bezirk Freistadt) auf einen Lieferwagen aufmerksam und kontrollierte ihn – am Steuer saß der fahrerflüchtige Pakistani. Dem 33-Jährigen hatte das auf ihn zugelassene Unfallfahrzeug schon zuvor zugeordnet werden können.

Er zeigte sich zu den Vorwürfen geständig und gab zu, wegen Sekundenschlafes von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Warum er die Polizei nicht verständigt habe? Das sei in seiner Heimat nicht üblich, immerhin sei niemand zu Schaden gekommen, rechtfertigte sich der Mann. Auch darüber, dass er einen gültigen Führerschein mitführen sollte, zeigte sich der Pakistani offenbar verwundert: Als sich seine Lenkberechtigung als Totalfälschung herausstelle, meinte er gegenüber den Beamten, in Pakistan sei es ganz normal, statt eines Führerscheins eine "Kopie" dabeizuhaben.

