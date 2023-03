Lieder von Leonard Cohen im steirischen Dialekt

"FranzK" und Band kleiden Evergreens in ein neues sprachliches Gewand.

Einen Liederabend mit dem gewissen Etwas präsentiert der Lions Club Perg-Machland am Freitag, 14. April, im Perger Technologiezentrum. Der Grazer Liedermacher "FranzK" wird gemeinsam mit seiner Band einige Perlen des legendären Songwriters Leonard Cohen sozusagen im Steirerjanker neu interpretieren. Mit großem Respekt für die Originale hat der Musiker hierfür die Songs mit Texten im steirischen Dialekt versehen und neu arrangiert. So wurde beispielsweise aus dem Originalsong "Suzanne" "s’Susal" oder aus "I’m Your Man" "I bin dei Maunn".

Der Erlös des Abends wird vom Lions Club für die Unterstützung unverschuldet in Not geratener Menschen aus dem Bezirk Perg verwendet. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass um 19 Uhr bei freier Platzwahl. Karten zum Preis von 25 Euro sind bei den Mitgliedern des Lions Clubs Perg-Machland erhältlich. Reservierungen sind auch möglich per Mail (perg-machland@lions.at) sowie telefonisch unter der Nummer 0680 / 55 32 588.

