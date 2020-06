Liebenau: 17-jährige Fahranfängerin landete mit Pkw in Waldstück

Die junge Frau war mit ihrem Auto auf der Harrachstaler Straße von Liebenau in Richtung Harrachstal unterwegs. In der Ortschaft Stumberg kam die 17-Jährige mit ihrem Pkw von der Straße ab, überschlug sich und landete in einem angrenzenden Waldstück. Die Fahranfängerin konnte sich ohne fremde Hilfe aus ihrem Fahrzeug befreien und wurde mit leichten Verletzungen ins LKH Freistadt gebracht.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.