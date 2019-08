Liebe Deluxe beim Greiner Theatersommer

Wie viele Facetten hat die Liebe? Mindestens 20! So viele Szenen hat jedenfalls das Theaterensemble „ARTworkers“ in sein musikalisches Sommertheater „Verlilebt, verlobt, verkrampft nochmal!“ eingeflochten, das derzeit im Stadttheater Grein zu sehen ist. Und das mit nur vier Schauspielern, die dafür in Windeseile von einem Kostüm ins nächste wechseln, in windeseile neue Situationen mit Leben füllen und diese auch noch mit perfekt dargebotenem Gesang - solo ebenso wie im mehrstimmigen Satz - abrunden. Allein schon der Körpereinsatz aller Beteiligten ist beeindruckend.

So werden die Besucher im Fünf-Minuten-Takt in das Mysterium der Zweisamkeit entführt. Und dieses beginnt klarerweise am Anfang - nämlich wirklich ganz am Anfang: „Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und von vornherein war klar: Das wird kompliziert!“ Das erste Date, der Kinobesuch als erster Kompromiss, den des bei der Programmauswahl zu meistern gilt, bis zum fleischlichen Verlangen, ersten Zweifeln und schließlich doch dem Gang zum Traualtar. Aber damit beginnen viele Probleme ja erst: Etwa die vom ersten Kind initiierte Infantilisierung der Sprache, chaotischen Familienausflügen, Scheidung oder ein zaghafter Neubeginn im Alter. Liebe in all ihren Facetten eben. All das wird von den Protagonisten mit viel Wandelbarkeit und Einfühlungsvermögen auf die Bühne gebracht. Das Premierenpublikum bedachte diese Leistung mit minutenlangem Applaus.

Apropos Meisterleistung: Die bieten in dieser Produktion auch die Musiker Veronika Emilia Kladanska (Piano) und Patrik Klacansky (Violine), die zwei Stunden lang die Szenen mit einem flauschigen Klangteppich unterlegen.

Mit „Verliebt, verlobt, verkrampft nochmal!“ - ein Stück, das 1989 uraufgeführt wurde und danach zu einem Off-Broadway-Publikumserfolg reifte - erlebt der Greiner Theatersommer eine Runderneuerung. Nachdem im Vorjahr der letzte Vorhang für das von Michael Gert 46 Jahre lang geleitete Sommertheater fiel, wagen nun die „ARTworkers“, geleitet von der in Grein aufgewachsenen Schauspielerin Cordula Feuchtner und Regisseur Christian Böhm, einen Neubeginn. „Wir wissen, dass wir in große Fußtapfen treten“, weiß Feuchtner. Und diese zu füllen, wird wohl auch ein wenig Zeit beanspruchen. So hätte sich die Premiere im halb gefüllten Stadttheater sicher noch ein größeres Publikum verdient. Aber daran lässt sich arbeiten. Und eine gute Basis dafür haben die „ARTworkers“ schon einmal gelegt.

VORSTELLUNGEN: 16., 17., 18./ 22., 23., 24., 25. August 2019; Beginn: Do, Fr, Sa: 19:30h, So: 18h!

KARTENVERKAUF: Trafik Hader Grein (Hauptstraße 7), 07268/382, tschik-hader@speed.at Eintritt: € 29,--, ermäßigt € 24,-- (Schüler/Studenten) Abendkassa: 07268/7730 (eine Stunde vor Vorstellungsbeginn)

Artikel von Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel b.leitner@nachrichten.at