Lidl frischt Perg-Filiale auf

PERG. Neu gestaltet hat Lidl Österreich seine Filiale in der Naarner Straße in Perg, die heute eröffnet wird. Das dabei umgesetzte Filialkonzept umfasst eine moderne Raumgestaltung mit neuen Farben und übersichtlichen Regalen. Mit einem Sortiment von mehr als 2000 dauerhaft erhältlichen Artikeln will der Diskonter seine Filiale zu einem "One-Stop-Shop" für den Familieneinkauf aufwerten. Der Backshop wurde um eine eigene Brotschneidemaschine für die Kunden ergänzt. Ganz neu im Sortiment ist "Meine Feinkost-Theke" mit 20 nationalen und internationalen Käsespezialitäten.

Noch stärker hervorgehoben wird in der neuen Filiale der hohe Anteil an Produkten mit Herkunft aus Österreich. Das gilt auch für die Eigenmarken "Wiesentaler" und "Alpengut": In den Alpengut-Produkten wird ausschließlich Milch heimischer Molkereien verarbeitet, zu 100 Prozent AMA-zertifiziert und gentechnikfrei. Zudem ist ein Großteil des dauerhaft erhältlichen Frischfleisch-Sortiments bei Rind, Schwein und Huhn AMA-zertifiziert.