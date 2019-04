Lichtermeer: Hundertschaft setzte in Mauthausen Zeichen für Menschlichkeit

MAUTHAUSEN. Geschätzte 400 Menschen gingen am Dienstagabend für die Rechte von Asylwerbern auf die Straße.

Es waren etwa 400 Teilnehmer, die laut Angaben der Veranstalter am Dienstagabend einem Aufruf des überparteilichen Organisationskomitees gefolgt waren, um mit Kerzen und Laternen für Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit zu demonstrieren. Anlassfall für die kurzfristig organisierte Kundgebung war die vergangene Woche vorgesehene Verlegung des in Mauthausen lebenden Irakers Bilal Ali Hussein in eine Abschiebe-Unterkunft. Demnach sollte der in Mauthausen gut integrierte Mann, der unter anderem unentgeltlich im Sozialprojekt „Rad.Start“, einer Fahrradwerkstätte in St. Georgen/Gusen, mitarbeitet nach Algerien abgeschoben werden. Der Bescheid, der dieser angeordneten Abschiebung zugrunde liegt, wird freilich von mehreren Personen als ausgesprochen fehlerhaft kritisiert. Es seien hierin Punkte als vermeintliche Fakten aufgelistet, die nachweislich nicht der Realität entsprächen, so der Mauthausener Gemeinderat Hans Hinterplattner.

Dass Bilal trotz dieser Mängel im Bescheid Österreich verlassen soll, habe im Ort ein Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit ausgelöst, das dann aber der Entschlossenheit wich, sich für Menschlichkeit und Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einzusetzen. Binnen weniger Tage wurde der Aufruf zur Teilnahme an dem Lichtermeer in der Region verbreitet, wobei auch kirchliche Institutionen eine wesentliche Rolle bei der Nutzung von Kommunikationskanälen einnahmen.

„Wir haben aus unserer Geschichte gelernt und nehmen unsere Verantwortung wahr. Menschen, die nach Mauthausen kommen, sollen nie mehr Angst, gar Todesangst haben müssen. Haben wir es mit Rechtsstaatlichkeit zu tun, wenn eine Berufung gegen einen derartigen Bescheid nicht vor Abschiebung schützt?“, nahm am Dienstagabend einer der Redner des Lichtermeer-Organisationskomitees Bezug auf den Anlassfall Bilal Ali Hussein.

In der Menge der Demonstranten befand sich auch der Präsident des Internationalen Mauthausen-Komitees Guy Dockendorf. Der Mauthausener Pfarrmoderator Hans Fürst trat auf dem Podium für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit im Umgang mit Menschen wie Bilal ein. Mit Musikdarbietungen unterstützte der Mauthausener Gospelchor die Kundgebung. Deutliche Worte fand auch der Mauthausener Bürgermeister Thomas Punkenhofer: „Wenn Unrecht geschieht, ist es unser Recht darum zu kämpfen. Es ist unser Bilal, dem Unrecht geschieht.“

