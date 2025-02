Leutgeb als Bürgermeister von Baumgartenberg angelobt

Der am Sonntag neu gewählt Bürgermeister von Baumgartenberg, Alexander Leutgeb, wurde am Donnerstagabend bei der Sitzung des Gemeinderates von Bezirkshauptmann Werner Kreisl in seinem Amt vereidigt. Unter den zahlreichen Gästen, die die Amtseinführung mitverfolgten, befanden sich SP-Landesparteichef Alois Stöger, Bezirksparteivorsitzender LAbg. Erich Wahl und SP-Bezirksgeschäftsführerin Sylvia Breselmayr.

"Es ist mir ein großes Anliegen, gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern, den engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde sowie den Vertreterinnen und Vertretern aller Fraktionen im Gemeinderat, die Zukunft unseres Ortes aktiv mitzugestalten", sagte der 26-Jährige in seiner ersten Ansprache als Gemeindeoberhaupt. Er setze auf eine konstruktive Zusammenarbeit, die über Parteigrenzen hinweggeht – mit dem klaren Ziel, das Beste für die Menschen in Baumgartenberg zu erreichen.

Um sich voll für Baumgartenberg einsetzen zu können, hat der SP-Politiker seine bestehende Lehrverpflichtung an der Polytechnischen Schule auf 15 Stunden pro Woche reduziert. Außerdem führte der neue Bürgermeister bereits zwei feste Sprechstunden ein, um für die Bevölkerung gut erreichbar zu sein: Jeden Dienstag (17 bis 18 Uhr) und Freitag (10 bis 11 Uhr) steht er ohne vorherige Terminvereinbarung für Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung.

