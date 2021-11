„Leute benehmen sich, als gäbe es gar kein Corona mehr “

BEZIRK ROHRBACH. Noch vor wenigen Tagen war der Bezirk Rohrbach als Corona-Musterschüler mit auffallend niedrigen Fallzahlen unterwegs. Darüber war man insofern froh, als man in der Vergangenheit auch schon weltweiter Hotspot war. Über das lange Wochenende hat sich dieses Bild wieder gedreht, die Zahlen sind explodiert. 15 Patienten müssen aktuell im Krankenhaus behandelt werden. Wenn sich der Trend fortsetzt, droht auch in Rohrbach eine Ausreise-Testpflicht.

Private Feste und Geburtstagsfeiern, Hochzeiten und Betriebsausflüge lassen die Zahl der Positiven anschwellen. Auch an den Schulen steigen die Zahlen. Mit Stand Dienstag, 8.30 Uhr, gab es 385 positiv auf Covid-19 getestete Personen im Bezirk Rohrbach, täglich kommen an die 70 neue Fälle dazu. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit bei 519. „Das ist enorm hoch“, zeigt sich Bezirkshauptfrau und Krisenstabsmanagerin Wilbirg Mitterlehner besorgt: „Die Leute benehmen sich so, als ob es Corona nicht gäbe.“

Ihre Mitarbeiter arbeiten intensiv daran, die Kontakte nachzuverfolgen – was allerdings nicht einfach ist, weil „oft Kontaktpersonen oder Zusammenkünfte gar nicht bekannt gegeben werden“, sagt Mitterlehner. Auch von reibungslosen Abläufen in den Labors sei man abhängig. Das dies nicht immer klappt, beweist eine Leser-Beschwerde eines Mannes, der von Sonntag bis Mittwoch auf sein Testergebnis gewartet hat: „Mein Vater wurde am 24. Oktober um etwa 9 Uhr getestet und am 27. um 18 Uhr wurde ihm das Testergebnis mitgeteilt“, schreibt ein OÖN-Leser.

Gruppen meiden und impfen

„Wir sind immer bemüht, dass wir schnell Ergebnisse bekommen. Dass es manchmal länger dauert, kann vielerlei Gründe haben und liegt oft nicht in der Hand der Behörde“, sagt Mitterlehner auf die Vorwürfe angesprochen. Sie appelliert dringend, größere Menschenansammlungen zu meiden und auch auf private Treffen zu verzichten und vor allem weiterhin auf die Corona-Maßnahmen zu achten. Zugleich ruft sie zum Impfen auf. Laut Land OÖ liegt die Rate der Vollimmunisierung im Bezirk Rohrbach bei 58 Prozent – damit liegt dieser Bezirk landesweit im hinteren Drittel.

Impfen, impfen, impfen

Für die Corona-Schutzimpfung gibt es zahlreiche Möglichkeiten: Neben den Hausärzten sind das die Impfstraße im ehemaligen Gesundheitsamt, die Pop-up-Impfstellen zum anmeldefreien Impfen sowie die niedergelassenen Ärzte, die auch ordinationsfremden Patienten einen niederschwelligen Zugang zu Impfungen anbieten. Alle aktuellen Impfangebote: www.ooe-impft.at



Steigen die Zahlen weiterhin an, droht auch dem Bezirk Rohrbach eine Ausreise-Testpflicht. „Das wäre für Pendler wirklich schlimm“, mahnt Wilbirg Mitterlehner zu mehr Achtsamkeit. Derzeit gilt bereits in den Bezirken Braunau, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Perg, Steyr-Land und Vöcklabruck eine Testpflicht bei der Ausreise aus dem Bezirk. Ausgenommen sind Geimpfte und Genesene sowie Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr.

Schwierige Nachverfolgung

Kritik äußert genannter OÖN-Leser auch an der Kontakt-Nachverfolgung. Demnach habe sein Vater mit mehreren kranken Personen Kontakt gehabt, sei aber nie als Kontaktperson geführt worden.

Die Behörden verwiesen darauf, dass das Kontaktmanagement nur so gut funktionieren kann, wie auch die Informationen sind, die verfügbar sind. Wenn die Angaben der Personen fehlerhaft oder lückenhaft seien, räche sich das enorm.