Leuchtturmprojekt für Stadtbelebung

Auf dem Standort des ehemaligen Gasthauses Leitner auf dem Rohrbacher Stadtplatz wird die Steuer- und Unternehmensberatungskanzlei Raml und Partner mit Niederlassungen in Linz, Rohrbach-Berg und Aigen-Schlägl ein modernes Bürogebäude errichten. Damit soll das Angebot des Unternehmens in der Region erweitert werden. Zudem müssen Angestellte der Kanzlei nach der Eröffnung im Frühjahr 2023 nicht mehr nach Linz pendeln, sondern können vor Ort für Klienten aus ganz Österreich arbeiten. Vor allem Buchungen, die in Zusammenhang mit der vor einem Jahr für Ein-Personen-Unternehmen entwickelten App "D.Helden" stehen, sollen am Standort Rohrbach-Berg gemacht werden.

Das moderne Bürogebäude mit einer Steinfassade sei ein Beispiel, wie Ortskerne reaktiviert werden können, sagte Firmenchef Markus Raml gestern bei der Vorstellung des Projekts: "Ein baufälliges Gebäude wurde abgerissen, um am selben Ort, ohne Verschwendung von Bodenflächen, ein Gebäude mit rund 2000 m² Gesamtfläche zu errichten." Im Erdgeschoß wird die Bäckerei Oberngruber einziehen. Ein Gastgarten am Stadtplatz soll zukünftig zum Verweilen einladen. In den oberen Etagen entstehen neben der Kanzlei Raml und Partner weitere Büroflächen, die angemietet werden können. Vor dem Eingang wird eine Skulptur aufgestellt. Hierfür wurde ein Projektwettbewerb der Kunstuniversität Linz ins Leben gerufen.

"Mit dem Projekt Futuro wird weitere Attraktivierung des Stadtplatzes erfolgen", bedankte sich Bürgermeister Andreas Lindorfer für diese innerstädtische Bauinitiative. Auch Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner unterstrich die Vorreiterrolle von Futuro: "Oberösterreichs Städte und Gemeinden wachsen derzeit vor allem an den Rändern nach außen. Es braucht eine Umkehr zu einem Wachstum nach innen." Das Projekt in Rohrbach-Berg sei deshalb ein Vorbild für andere Gemeinden. (lebe)