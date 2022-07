"Ein wenig Wehmut ist schon dabei", gesteht Direktorin Theresia Beißmann am allerletzten Schultag in der Volksschule Oepping, wie sie Generationen von Schülern kennen. Denn schon in den vergangenen Tagen wurden alle Lehrmittel der Schule in Kisten, Schachteln oder große Taschen verpackt. Die alte Schule wird in den kommenden Monaten völlig saniert. Fast zwei Millionen Euro werden investiert, damit die Schüler dann ein modernes Lernumfeld vorfinden.