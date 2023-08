Letzte Schauschwemme mit Musik und Volkstanz

Am Schwarzenbergischen Schwemmkanal wird heuer noch einmal geschwemmt: Am Samstag, 2. September, findet die letzte Schauschwemme in dieser Saison beim Iglbach an der Doppelbrücke statt. Für die Unterhaltung ist gesorgt: Es wird getanzt, gelacht und musiziert. Die Gruppe Libín-S aus Prachatice aus Tschechien bietet Volkstanz.

Ausgangspunkt der begleiteten Wanderung mit dem Schwemmer Gerhard Stockinger ist beim Parkplatz Oberhaag um 12.30 Uhr. Ab 13 Uhr beginnt die musikalische Unterhaltung. Um 14.30 Uhr folgt dann die Schauschwemme.

Ein Tipp für Radfahrer: Die Schwemmkanal-Radroute 888 führt zur Schauschwemme; Anfahrt von Aigen-Schlägl-Nord auf der Krumauerstraße bis zum Parkplatz Oberhaag.

www.boehmerwald.at

