Lesung unter dem Sternenzelt

Unter das Sternenzelt im Garten des Freistädter Salzhofs bittet Cornelia Hülmbauer ihr Publikum am 1. August für eine Lesung aus ihrem Debütroman "oft manchmal nie". In kurzen Passagen beschreibt die im Mostviertel geborene Autorin darin eine Kindheit und Jugend auf dem Land. Die Autowerkstätte ihrer Eltern samt vierköpfiger Familie bilden den Hintergrund ihres Aufwachsens. Intime Augenblicke stehen neben eindringlich geschilderten Szenen und sorgsam eingewebten Bauernregeln: "Sei’s wie’s sei, stirbt d’Kuah, bleibt’s Hei." Damit die Stimmung unter den Sternen richtig zur Geltung kommt, beginnt die Lesung erst um etwa 20.30 Uhr, sobald die ersten Sterne am Firmament aufblitzen.

Um die Wartezeit auf den Beginn ein wenig zu verkürzen, lädt die Brigitte-Schwaiger-Gesellschaft bereits ab 19.30 Uhr zum gemütlichen literarischen Come-Together in das Foyer des Salzhofs ein. Der Literaturwissenschafter Stefan Maurer begleitet durch den hoffentlich an Sternen reichen Abend. Karten für die Lesung mit Cornelia Hülmbauer gibt es wie gewohnt bei Kupfticket, auf der Homepage der Localbühne sowie an der Abendkasse. Bei Regenwetter findet die Lesung im Foyer des Salzhofes statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper