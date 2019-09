In einer Gegend, in der weit und breit kein nennenswerter Wein wächst, dreht sich in einem Haus am Pregarten-Teich alles um den Rebensaft. Ein ganzes Jahr lang – und jetzt im Herbst ganz besonders. Schuld daran ist der ehemalige Direktor der Landesmusikschule und Klarinettist Mathias Kreischer (67). Seit 25 Jahren produziert er Wein, ohne auch nur einen einzigen Weinstock zu besitzen.