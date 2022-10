PV auf der grünen Wiese?

Nur damit werden wir eine gewisse Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern schaffen. Der Strom der Zukunft wird aus Wasser, Wind und Sonne gewonnen werden. Außerdem wird das Speichermanagement eine große Rolle spielen. Und dennoch halte ich das Sonnenfeld in Scheiblberg für den vorerst falschen Weg. Zuerst muss man sämtliche Brachflächen, Parkplätze, Firmendächer, öffentliche Gebäude, Lärmschutzwände, Flächen neben Bahngleisen und Autobahnen, etc. für die Solarenergie nutzen. Der Verbau fruchtbarer Acker- und Wiesenflächen sollte nicht erste Priorität haben. So schafft man es höchstens, Unverständnis bei weiten Teilen der Bevölkerung zu erzeugen.

Andreas Hannerer, Stadtrat Rohrbach-Berg (SP)