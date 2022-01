Lernen im Freien für HTL und die Mittelschule

In Zeiten von Corona, Distance Learning und Schichtbetrieb haben manche Lehrende verstärkt darauf gesetzt, ihren Unterricht in der frischen Luft durchzuführen, was sowohl für die Schüler als auch für das Lehrpersonal eine Abwechslung zum Unterricht im Klassenzimmer (mit oder ohne Maske) führte.

"Outdoor-Learning-Space"

Somit kam die Idee, eine ansprechende Lernumgebung im Außenbereich zu schaffen. Diverse Plätze rund um die Schulen wurden dazu getestet, und man kam zum Entschluss, dass die Fläche zwischen den beiden Schulen ideal ist, da man dort durch die Überdachung vor den Sonnenstrahlen geschützt ist. Die Kosten für das Klassenzimmer wurden von der Gemeinde Neufelden sowie vom Schulverein der HTL Neufelden übernommen. Damit die Jugendlichen gemütlich auf den Mühlviertler Granitblöcken sitzen können, hat der Elternverein mit Unterstützung durch die Firma allvisual bereits Sitzauflagen der Manufaktur in Haslach angeschafft. Bei der Errichtung der Sitzgelegenheiten brachte sich die Firma Strabag ein.