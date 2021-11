Leonhardiritt wegen Corona doch abgesagt

SARLEINSBACH. Die Veranstalter des Sarleinsbacher Leonhardirittes, Reiterverein und Kameradschaftsbund, haben in einer Krisensitzung aufgrund der vorherrschenden Corona-Situation im Bezirk Rohrbach entschieden, den Leonhardiritt abzusagen. "Wir haben im Vorfeld keine Kosten und Mühen gescheut und alle Vorkehrungen getroffen, um einen gesetzeskonformen, reibungslosen Leonhardiritt zu gewährleisten. Leider sind in den letzten Tagen im Bezirk Rohrbach die Infektionszahlen enorm gestiegen. Wir müssen der Realität in die Augen sehen und unsere Verantwortung wahrnehmen", teilten die Veranstalter mit. Schade, denn es gab im Vorfeld so viele Anfragen von Reitern und Besuchern wie nie zu vor. Aber: "Wir wollen mit einer mutigen Entscheidung einen aktiven Beitrag dazu leisten, die Pandemie einzudämmen."