Leonhardiritt und Kirtag in Sarleinsbach

Prachtvoll geschmückte Pferde werden am Sonntag, 6. November, wieder in Sarleinsbach zu sehen sein, wenn sie ihre Reiter zu Ehren des heiligen Leonhard durch den Markt tragen. Um 9 Uhr nehmen die Reiter beim Pfarrheim Aufstellung. Um 9.30 Uhr reitet man Richtung St. Leonhard los.

Begleitet wird die Reiterschar von der Musikkapelle Sarleinsbach. Nach der Pferdesegnung und der Feldmesse bei der Kapelle lohnt sich ein Besuch des Leonhardi-Kirtages am Marktplatz. Der heilige Leonhard wird in Österreich und in Bayern als "Rossheiliger" verehrt. Der Sarleinsbacher Leonhardiritt zählt zu den größten Brauchtumsritten in ganz Österreich.

Nach dem Leonhardiritt gibt es von 12 bis 16 Uhr im Saal des Gasthauses Reiter am Markplatz Livemusik von "4 & One". Den Jüngsten wird ein Kinderprogramm im Gemeindesaal geboten. Punschstände laden erwachsene Besucher zum Verweilen in Sarleinsbach ein.