Leonfeldner Tourismusschüler lernen von bäuerlichen Produzenten

Erstmalig kamen Schüler, die den Tourismus und die Gastronomie der Zukunft gestalten, und Genussland-OÖ-Produzenten zusammen, um von- und miteinander zu lernen. Auf hohem fachlichem Niveau informierten und diskutierten Schüler und Produzenten über praktisches Lebensmittelwissen sowie über Herkunft und Verwendung von Lebensmitteln aus dem Genussland Oberösterreich. "Das Morgen möglich machen bedeutet, heute damit anzufangen. Mit dem Ziel, die regionalen Partnerschaften und damit auch die kurzen Versorgungsketten in Oberösterreich weiter zu stärken, stellen wir beim Genusstag den direkten Dialog zwischen Tourismusschülern und den Produzenten in den Mittelpunkt", erklärt Agrarlandesrat Max Hiegelsberger die Philosophie.

Online-Verkostung

Im Zuge des Projektes "Online-Verkostung für Wirte – Netzwerk Kulinarik" wurden vier Verkostungsvideos mit Genussland-Produzenten (Parzmair, Österreichische Bergkräuter, Pankrazhofer, Mühl4telöl) gedreht. Die Videos werden den Schülern gezeigt. Sie können über ein Online-Format in der Klasse an der Verkostung teilnehmen.

Im Herbst des letzten Jahres präsentierte Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger die Strategie "Zukunft Landwirtschaft 2030". Der Genusslandtag an den Tourismusschulen war einer der Umsetzungsschritte der Strategie. Über 1500 Menschen, allen voran die Bäuerinnen und Bauern, haben sich aktiv in der Strategieentwicklung beteiligt. Sie alle eint der Wunsch nach einer wirtschaftlich, ökologisch und sozial erfolgreichen Landwirtschaft im Jahr 2030. "Die ausgearbeitete Strategie ist damit ein klarer Auftrag – jetzt geht es an die Umsetzung. Damit Oberösterreich auch im Jahr 2030 ein starkes Agrarland ist", sagt Hiegelsberger.

Die knapp 90 Seiten der gedruckten Strategie enthalten 26 Ziele und aus ihnen abgeleitet 141 Maßnahmen. Die Botschaft ist klar: Für eine erfolgreiche Zukunft der Landwirtschaft müssen Bauern gemeinsam mit Medien, Politik und Konsumenten an einem Strang ziehen.