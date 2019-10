Leonfeldner Löwen legen Adventkalender neu auf

Der Reinerlös fließt natürlich in diesem Jahr ebenfalls zur Gänze sozialen Zwecken zu. Erhältlich ist der Kalender ab dem 9. November. Zu gewinnen gibt es Preise im Wert von mehr als 14.000 Euro.

Die Gewinne können sich dabei einmal mehr sehen lassen: Gutscheine für Reisen, Gastrobesuche und Wellnessaufenthalte fehlen ebenso wenig wie Liftkarten und hochwertige Warenpreise. Als Hauptgewinn gibt es diesmal zwei Nächte für zwei Personen im Wert von 600 Euro im bekannten Wellnesshotel Guglwald in Vorderweißenbach. Erhältlich sind die Lions-Adventkalender ab dem 9. November bei allen Mitgliedern des Bad Leonfeldner Service-Clubs und bei den spätherbstlichen und vorweihnachtlichen Veranstaltungen in der Region. Beim Martinimarkt in Zwettl/Rodl sind die Lions ebenso vertreten wie beim Brauchtumsmarkt in Oberneukirchen und bei den Adventmärkten in Bad Leonfelden, Reichenthal und Vorderweißenbach.

Welcher Kalender (die Gewinnnummer befindet sich auf der Rückseite) gewonnen hat, ist ab 8. Dezember auf der Lions-Homepage www.lions-badleonfelden.at abzurufen. Die Preise können dann bei der Raiffeisenbank in Bad Leonfelden abgeholt werden.