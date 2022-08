Leonfeldner Knödeltisch als Auftakt für GrenzenLosRadeln im Hochland

Seinem Ruf als Genussregion wird das Mühlviertler Hochland in besonderer Form gerecht: Mit dem traditionellen Knödeltisch am Montag, 15. August, ab 11 Uhr in Bad Leonfelden und dem dort beginnenden und bis 20. August dauernden Schwerpunkt "GrenzenLosRadeln" wartet die Region mit zwei besonderen Höhepunkten auf.