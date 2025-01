Lenkerin von Sonne geblendet: 88-Jährige in Baumgartenberg von Auto angefahren

Die 88-Jährige aus dem Bezirk Perg wollte gegen 16 Uhr in Baumgartenberg mit ihrer Gehhilfe die Machland Straße überqueren. Die Lenkerin (50) eines Autos, die aus Saxen kommend in Richtung Mitterkirchen unterwegs war, übersah die Fußgängerin aufgrund der blendenden Sonne. Der Pkw erfasste die Pensionistin, die darauf zu Boden stürzte. Die 88-Jährige wurde bei dem Unfall im Bereich des Hinterkopfes, der Schulter und der Hüfte verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber "C 10" zum Med Campus III nach Linz geflogen. Ein Alkotest bei der Autolenkerin war negativ.

