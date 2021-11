Lenkerin verlor Kontrolle über ihr Auto und stürzte Mauer hinunter

Der Unfall ereignete sich gegen 12.25 Uhr. Die Frau war auf der B125 unterwegs, als sie plötzlich, vermutlich aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse, in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Auto verlor und von der Fahrbahn abkam. Sie rutschte noch etwa 30 Meter über eine Wiese und stürzte anschließend eine etwa 2,5 Meter hohe Steinmauer hinab, wie die Polizei am Freitagnachmittag berichtete. Anschließend prallte sie gegen einen Futtersilo. Die 35-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Freistadt eingeliefert, so die Polizei.